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Синоптик пообещал россиянам теплое лето

Синоптик Тишковец заявил, что теплое лето в России станет весомой компенсацией за холодную весну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Теплое лето в России станет весомой компенсацией за холодную весну. Об этом в среду, 1 июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он пояснил, что лето в Средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным превышением.

«Наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируются как раз в курортной зоне нашей страны — на Кубани, в Крыму и на Кавказе», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что теплее, чем обычно, будет и на Русском Севере

По словам синоптика, в ближайшее время на юге страны можно открывать купальный сезон. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июне жителей страны ждет теплая погода. Во многих регионах возможно превышение температурной нормы. Он также предупредил, что следует быть готовыми к тому, что погода летом будет переменчивая, поскольку в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».

Накануне портал «Метеовести» сообщил, что май 2022 года стал самым холодным с начала XXI века. Средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно +10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года.

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