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В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов

«Ъ»: в Подмосковье и двух других регионах внедряют систему распознавания силуэтов NtechLab
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Подмосковье и двух других регионах России запускается платформа видеоаналитики NtechLab, позволяющая обезличенно распознавать силуэты, сообщает в четверг, 2 июня, «Коммерсантъ».

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Издание подчеркивает, что официальная цель такой системы — это слежка за загруженностью объектов и обеспечение безопасности. В Московской области доступ к данным с платформы будет открыт для сотрудников оперативных служб, адвокатов, управляющих и страховых компаний.

В российской компании NtechLab пояснили, что система в сочетании с городским камерами имеет возможность подсчитать количество посетителей и провести анализ из маршрутов. На данный момент она активна уже на 200 точках — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях.

Со слов представителей компании, в системе сохраняется полученная информация в формате аналитических отчетов и таблиц, удаление происходит через время, определенное заказчиком.

В начале октября прошлого года стало известно, что Россия вышла на второе место в мире по темпам роста числа камер наблюдения, а опередила ее Южная Корея.

В этом же месяце в Московской области стал известен случай с ошибочной идентификацией кандидата филологических наук Федора Ермошина как правонарушителя в розыске. Он рассказал, что его задержали утром при выходе из подъезда, надели наручники и увезли в участок. Там Ермошину сообщили о сходстве с подозреваемым в краже игровых приставок.

В сентябре 2021 года власти Москвы рассказали, что камеры видеонаблюдения расположены во всех районах Москвы, эта система существенно упрощает поиск нарушителей сотрудниками правоохранительных органов. Алгоритмы распознавания лиц упрощают правоохранителям поиск нарушителей порядка.

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