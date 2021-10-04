Россия вышла на второе место в мире по темпам роста числа камер наблюдения

К концу первого полугодия 2021 года в общественных местах РФ было установлено чуть более 15 млн камер видеонаблюдения — за год их количество выросло на 10,1%, подсчитали аналитики агентства Telecom Daily.

Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по темпам роста парка таких устройств — впереди только Южная Корея, где за год количество камер увеличилось на 30%.

При этом по абсолютному числу камер наблюдения Россия занимает третье место в мире после Китая и США, где установлено 200 млн и 50 млн таких устройств. К концу 2021 года разрыв с Кореей по темпам роста, вероятно, сократится — по его итогам база камер видеонаблюдения в РФ может вырасти на 16%, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Год назад Россия занимала пятое место по приросту базы камер — помимо Южной Кореи по этому показателю РФ опережали США, Великобритания и Германия. Однако темпы роста числа этих устройств в западных странах сократились из-за ограничений, налагаемых местным законодательством на установку таких устройств, в первую очередь — с функцией распознавания лиц, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. В России таких ограничений нет, отметили они.

При этом участники рынка видеонаблюдения констатируют высокий спрос на системы видеонаблюдения со стороны бизнеса (в частности, ритейла), госструктур и муниципальных организаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Камерная установка: РФ на втором месте по темпам роста рынка видеонаблюдения