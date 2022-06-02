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В ООН назвали сроки возрождения агросектора Украины

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Pavlo Pakhomenko
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На возвращение агросектора Украины к прежним объемам производства может уйти не менее полутора лет в случае, если спецоперация РФ завершится к 1 июля, а если же ситуация затянется, на возрождение отрасли потребуется еще больше времени. Об этом заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

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«В обозримой перспективе трудно сказать, как долго будут сказываться эти последствия на агросекторе Украины», — сказал он в интервью «РИА Новости».

При этом в районах, наиболее затронутых боевыми действиями, это негативное влияние будет куда более ощутимым, отметил Кобяков.

По его словам, сейчас на Украине должна была уже завершиться посевная кампания, но в некоторых областях, где идут боевые действия, «к сожалению, на полях работает совсем иная гусеничная техника».

«Плюс на Украине большой отток рабочей силы: более 6 млн ее жителей покинули страну, а почти 8 млн стали внутренне перемещенными лицами», — напомнил директор офиса ФАО по связям с РФ.

Кроме того, проблемы с растениеводством отражаются на животноводстве.

«Не хватает кормов, ветеринарных препаратов, идет незапланированный убой, часть скота погибает в таких условиях. Трудно реализовать мясо, потому что нарушены транспортные цепочки», — обратил внимание эксперт.

По мнению Кобякова, все это — краткосрочные проблемы, связанные с урожаем этого года, а ближе к осени проявятся среднесрочные.

«Где удастся посеять? Многие угодья заминированы. Да, идет разминирование, но его темпы недостаточны для того, чтобы обеспечить полную безопасность для людей и техники. И потом: каков будет располагаемый доход от продажи продукции этого года? Ведь значительная часть этих средств пойдет на восстановление и воспроизводство», — сказал он.

Кобяков добавил, что в ФАО принято решение провести всестороннюю оценку состояния сельского хозяйства на Украине как в целом, так и в контексте нынешней ситуации. Сейчас такая работа начинается, специалисты организации планируют провести анализ на месте.

«Я не могу сейчас предвосхищать итоги. Но, конечно, ущерб значителен, и его ликвидация потребует значительных финансовых средств. Нельзя не учитывать, что наиболее пострадала как раз Восточная Украина, это Донбасс, где военные действия в холодной фазе, по сути, велись уже много лет. Поэтому оценка ФАО будет объективной и всесторонней и коснется всех украинских земель», — заключил директор офиса организации по связям с РФ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов.

За день до этого глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пояснил, что одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другой причиной сложностей, по его мнению, являются антироссийские ограничения, из-за которых РФ не может застраховать суда и получить сервис в других портах.

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