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Эксперты предположили выше статистического процент больных «новым гепатитом»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Детей, зараженных гепатитом невыясненного происхождения, может быть в разы больше, чем официально сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Согласно последнему отчету организации, на 26 мая было обнаружено уже 650 инфицированных.

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Во-первых, сейчас фиксируются только самые тяжелые случаи, ведущие к печеночной недостаточности и даже требующие трансплантации, рассказал научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Во-вторых, пока данных собрано недостаточно, и когда их сведут воедино, статистика будет более полной.

Это подтверждают и сами эксперты ВОЗ. Как указано в отчете, «фактическое число случаев может быть занижено в некоторых условиях, отчасти из-за ограниченных возможностей эпиднадзора». Также проблемы с учетом заболевших связаны с тем, что до сих пор неизвестен источник заражения.

ВОЗ классифицирует вспышку «нового гепатита» как ситуацию «умеренной опасности», отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета (КФУ) Альберт Ризванов. До сих пор неизвестно, как это заболевание передается от человека к человеку и что его вызывает.

По данным Роспотребнадзора, в России не было выявлено ни одного случая гепатита невыясненной этиологии у детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 2 июня

«Детский ад: жертв нового гепатита может быть больше ожидаемого»

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