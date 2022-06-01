Анкара попросила ООН официально изменить название Турции

Турция попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) называть ее теперь как Türkiye на иностранных языках. С соответствующим письмом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye», — сообщил Чавушоглу.

Отмечается, что название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

По информации агентства Anadolu, в Анкаре хотят прежнее название Turkey своей страны сменить на Türkiye из-за неблагозвучности. К тому же на английском языке это слово и вовсе значится как «индейка».

29 мая стало известно, что власти Норвегии переименовали Белоруссию из Hviterussland в Belarus. По словам главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельд, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию.

Старое название Белоруссии на норвежском языке — Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый», Russland — «Россия».