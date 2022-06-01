Сложивший оружие комбат ВСУ намерен получить гражданство России

Бывший командир 194-го батальона теробороны Украины Дмитрий Кузьменко в беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Китрарем в среду, 1 июня, рассказал, что хочет получить российское гражданство.

«Я в перспективе думаю, что если на территории Херсона и Херсонской области будет располагаться военная администрация России <...> я тоже приму гражданство России и буду свою семью просить, чтобы это сделали», — говорит он.

Сложивший оружие комбат заявил, что сейчас часто общается с жителями освобожденного от украинских националистов Херсона и, по его словам, горожане чувствуют себя «довольно уверенно».

«Особенно когда у нас прошел кризис с продуктами и медикаментами и начали подвозить, я не могу точно сказать, с Крыма, не с Крыма, но с территории Украины точно нам сюда ничего не идет», — говорит боец.

Кроме того, по словам Кузьменко, уже сейчас Херсон выглядит значительно чище, чем в предыдущие годы.

В этой же беседе командир батальона рассказывал, как командование кинуло его подразделение еще в самом начале специальной операции. Он сообщил, что принял решение сложить оружие после того, как под Херсоном была потеряна половина подразделения. По его словам, никакой обороны командование не вело, однако покидать регион военным запрещали.

Также 1 июня военнослужащий Дмитрий Марков рассказал корреспонденту «Известий», что Киев угрожал призывникам в случае отказа вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, явившимся в военкомат даже не сообщили, куда им предстоит отправиться. Люди об этом узнали, уже сидя в поезде.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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