Пленный украинский боец рассказал об угрозах властей в случае отказа вступать в ВСУ

Сложивший оружие украинский военнослужащий Дмитрий Марков 1 июня рассказал корреспонденту «Известий» об угрозах Киева в случае отказа вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Изначально позвонили по телефону, чтобы я явился в военкомат. Через три дня еще принесли повестку. После этого я пришел в военкомат. Сказали, если не пойду, то — 10 лет (лишения свободы. — Ред.). И угрожали, и просто профилактические беседы проводили», — сообщил военнопленный.

По его словам, явившимся в военкомат даже не сообщили, куда им предстоит отправиться. Люди об этом узнали, уже сидя в поезде.

«Нас просто вывезли ночью в одно село, в котором пересадили на поезд и куда-то повезли. В ходе поездки уже стали понимать, что нас везут в Донецк и Луганск. Психологически тяжело было. Потом начались обстрелы и посадки. Люди просто не выдерживали, сказали, что не рассчитывали на такой накал страстей», — отметил украинец.

Марков сообщил, что половина военнослужащих его взвода просто написала рапорты и отказалась от службы. После этого двоих военных увезли якобы в Краматорск. Он также указал, что в последние два-три года на Украине русофобия достигла пика и очень многое сильно преувеличивалось.

«Люди устали, люди не хотят воевать, а хотят жить мирно», — сообщил он.

В этот же день пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богданчук позвонил матери и рассказал, как к нему относятся российские солдаты. Боец отметил, что в плену к нему относятся хорошо, что ему выдали кроссовки и он сам «не ожидал такой доброты».

30 мая трое сдавшихся в плен украинских боевиков во время допроса рассказали об ударах сослуживцев по ним. По словам боевиков, сослуживцы вели огонь по отступающим из их рядов из реактивных систем залпового огня «Град», а войска Украины сейчас деморализованы.

Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского 1 июня, его страна ежедневно теряет 60–100 человек убитыми среди украинских боевиков. При этом 27 мая пленный военнослужащий ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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