Боец ВСУ рассказал о безответственности командования

Командир 194-го батальона так называемой теробороны Украины Дмитрий Кузьменко рассказал в среду, 1 июня, корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, как командование кинуло его подразделение еще в самом начале специальной операции.

Как сообщил майор Дмитрий Кузьменко, он принял решение сложить оружие после того, как под Херсоном была потеряна половина подразделения.

Также уточнил, что никакой обороны командование не вело, однако покидать регион военным запрещали.

«На 27-е число, когда узнали, что техника находится в Херсоне, я на совещании командования бригады выступил с предложением вывезти часть людей с Херсона, так как мы не ведем действий в организации обороны. Мне было отказано», — рассказал он.

Мужчина не раскрыл координаты техники, потому что в поселках, откуда требовались координаты, живет его семья, но показал, где спрятал автомат и гранату. Также он признался, что хочет получить российское гражданство.

«У нас здесь бабушки наши до начала спецоперации просто выживали», — подметил он, говоря о неподъемных ценах на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее в этот день сложивший оружие украинский военнослужащий Дмитрий Марков рассказал корреспонденту «Известий» об угрозах Киева в случае отказа вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мужчины, сначала если житель Украины откажется воевать, то угрожают, что дадут 10 лет лишения свободы, угрожают и проводят профилактические беседы.

По его словам, явившимся в военкомат даже не сообщили, куда им предстоит отправиться: просто вывезли ночью в одно село, в котором пересадили на поезд и куда-то повезли. В ходе поездки люди уже начинали понимать, что их везут в Донецк и Луганск.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.

Несколькими днями ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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