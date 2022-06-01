Нидерланды и ФРГ начнут добывать газ в Северном море

Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ. Об этом сообщили в среду, 1 июня, в нидерландском кабмине.

«Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс) Файлбриф сегодня выдал разрешение для голландской части работ», — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).

Изначально немецкая сторона была против бурения скважин в районе, расположенном в 20 км к северу от этих островов, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи решением сократить импорт из России поддержала план.

Ранее во вторник «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra в связи с отказом платить за российских газ в национальной валюте. В Германии также был сокращен резерв поставок газа, из-за того что она перепродавала российский газ Польше после приостановки прямых поставок из России.

Поставки приостановили и германскому подразделению Shell, отказавшемуся платить по новой рублевой схеме.