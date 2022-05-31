«Газпром» остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra из-за неоплаты в рублях

В связи с отказом нидерландской компании GasTerra платить за российских газ в рублях компания «Газпром» полностью прекратила поставки газа этому клиенту. Как объяснили в Москве 31 мая, такое решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина № 172 от 31.03.2022 года.

«Газпром экспорт» по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил платеж за поставки газа в апреле от GasTerra B.V.», — указал «Газпром» в своем Telegram-канале.

В 2021 году Россия экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа.

Накануне, 30 мая, нидерландская компания отказалась оплачивать российский газ в рублях. Как объяснила GasTerra, в противном случае это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС. А кроме того, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и «контроль над ними со стороны российского режима» якобы представляют слишком большой риск для гронингенской компании. Как указано в пресс-релизе GasTerra, там предвидели возможное прекращение поставок из РФ и уже приобрели газ у других поставщиков.

При этом 14 мая Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

До этого, 19 мая, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ из России в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

До этого, 27 апреля, также в связи с неоплатой за газ в рублях «Газпром» уже приостановил экспорт голубого топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор газа. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств. Однако ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов и отказался платить.