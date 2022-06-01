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Суд в Москве заочно арестовал еще троих командиров ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Басманный суд Москвы в среду, 1 июня, вынес решение о заочном аресте троих командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается на сайте суда.

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«Судом удовлетворены ходатайства о заочном аресте командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука, командира 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отельной механизированной бригады ВСУ Андрея Янченко, а также командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Титенко», — сказали в пресс-службе суда.

Все они обвиняются по ст. 357 УК РФ («Геноцид» — то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение) и применении запрещенных методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Они должны быть арестованы на два месяца либо после экстрадиции в Россию, либо после задержания на ее территории.

30 мая были заочно арестованы и объявлены в розыск два командира ВСУ — 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Поляков и 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Махова.

Оба также обвиняются в геноциде и применении запрещенных методов ведения войны.

Ранее, 27 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев завил, что боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) открыто призывают к геноциду русскоязычного населения. Так, наблюдается насилие по отношению к несогласным с украинской позицией мирным гражданам, а также у них отнимают личные вещи и деньги под предлогом необходимости территориальной обороны.

Кроме того, украинские вооруженные формирования ведут огонь по населенным пунктам «в целях полного уничтожения русских», даже несмотря на то что граждане не принимают участия в боевых действиях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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