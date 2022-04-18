СК России возбудил дело о геноциде жителей города Счастье в ЛНР

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) о геноциде жителей города Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится 18 апреля в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по ст. 357 УК РФ («Геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение»).

По данным СК России, украинские формирования вели огонь по населенному пункту «в целях полного уничтожения русских».

«Указанные граждане не принимали участия в вооруженном конфликте и боевых действиях», — отметили в СК России.

Обстрелы города Счастья ВСУ вели в нарушение требований Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, добавили в ведомстве.

В результате погибли мирные граждане, травмы различной степени тяжести получили сотни жителей. Точное количество погибших и пострадавших будет установлено в ходе следственных действий.

«Кроме того, повреждено не менее 331 жилого дома, часть из которых уничтожена полностью. Также разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания)», — заключили в СК.

15 апреля стало известно о том, что СК России проверит данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов». Также будут продолжены допросы свидетелей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».