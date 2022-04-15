СКР проверит данные об обнаружении убитых мариупольцев после отхода «Азова»

Следственный комитет России (СКР) проверит данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов». Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса», — приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.

Также будут продолжены допросы свидетелей. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку, подчеркнула Петренко.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уничтожение националистических батальонов на Украине является первостепенной задачей российской спецоперации по защите Донбасса.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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