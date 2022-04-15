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Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей

Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
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Уничтожение националистических батальонов на Украине является первостепенной задачей российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что в городах, которые удалось освободить от националистов, мирная жизнь постепенно налаживается.

«Там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома, там и налаживается мирная жизнь. А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», — сказал Песков.

Ранее в этот день в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. В ведомстве пояснили, что об этом рассказали беженцы. По их словам, украинские военнослужащие и националистические батальоны минировали дороги, обстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из города, и под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя уезжать.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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