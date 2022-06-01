В Госдуме рассказали о смене тактики России в Донбассе

После изменения подхода к ведению боевых действий Россия практически перестала нести потери на Украине. Об этом заявил в среду, 1 июня, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий. И эта тактика приносит ощутимые результаты», — сказал Картаполов «РИА Новости».

По его словам, тактика, а также подход к самой сути спецоперации, были изменены после того, как российских военных начали захватывать в плен, показательно издеваясь над ними и подвергая пыткам.

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