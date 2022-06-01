Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Лавров указал на замалчивание Западом наложения санкций на суда РФ с зерном

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны стыдливо умалчивают о том, что под введенные ими санкции попали российские суда, которые занимаются транспортировкой в том числе и так необходимого им зерна. Об этом в среду, 1 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», — разъяснил дипломат.

Лавров также подчеркнул отсутствие у РФ каких-либо других факторов для обеспечения устойчивого снабжения мировых рынков зерном. Проблема, по его словам, только в отсутствии свободного выхода из заминированных ВСУ украинских портов.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

За месяц май: ЕС готов принять шестой пакет санкций против РФ
Как новые меры отразятся на экономике РФ и самого Евросоюза

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал на невозможность урегулировать глобальный продовольственный кризис при отказе реинтегрировать сельскохозяйственную продукцию из России и с Украины на мировые рынки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022