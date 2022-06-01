Лавров указал на замалчивание Западом наложения санкций на суда РФ с зерном

Западные страны стыдливо умалчивают о том, что под введенные ими санкции попали российские суда, которые занимаются транспортировкой в том числе и так необходимого им зерна. Об этом в среду, 1 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», — разъяснил дипломат.

Лавров также подчеркнул отсутствие у РФ каких-либо других факторов для обеспечения устойчивого снабжения мировых рынков зерном. Проблема, по его словам, только в отсутствии свободного выхода из заминированных ВСУ украинских портов.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал на невозможность урегулировать глобальный продовольственный кризис при отказе реинтегрировать сельскохозяйственную продукцию из России и с Украины на мировые рынки.