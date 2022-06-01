Эксперт рассказал о лазейках в санкциях против перевозящих нефть из РФ судов

Запрет Великобритании и Евросоюза на страхование судов, которые перевозят российскую нефть, можно будет обойти с помощью перерегистрации судов, а также поставок нефти в составе различных смесей. О таких лазейках для обхода антироссийских санкций международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал в среду, 1 июня.

По словам Демидова, эти ограничения идут вкупе с недавними санкциями о запрете трансфера российской нефти морем.

«Основной транспортер российской нефти — это греческие суда, теперь ограничения будут введены для российского транспорта. Но на самом деле ничего страшного не случится. Конечно, в краткосрочной перспективе это может повлечь уменьшение объемов поставок, но российские суда потом можно будет просто перерегистрировать, как это уже делалось с танкером, перевозившим иранскую нефть», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Он предположил, что давление в этом векторе будет нарастать, и следующим шагом могут стать санкции для стран — покупателей российской нефти. Прежде всего это Индия и Китай.

При этом эксперт считает, что на самом деле запрет на страхование судов с нефтью из РФ является не очень эффективной мерой. Она предполагает лазейки.

«Судно может два раза обойти вокруг земли, и понять, чья там нефть, будет очень сложно. Судно можно перерегистрировать. Нефть может продаваться в составе смесей. Всё это не так проблематично, на Иран были наложены санкции, но нефть он всё равно продавал. Может показаться, что эти ограничения бессмысленны, но на самом деле это просто первый этап. Дальше ограничения могут накладываться на потребителей российской нефти», — заключил Демидов.

Накануне Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Соответствующая инициатива направлена на резкое «ограничение возможностей по экспорту сырой нефти» и перенаправление поиска российской стороной вариантов для страхования на новые рынки, сообщает телеканал «Звезда».

Данная мера была согласована в рамках реализации введенного ЕС 31 мая частичного эмбарго российской нефти, о котором заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает телеканал «360».

В тот же день в Еврокомиссии сообщили, что эмбарго коснется только танкерных поставок и начнет действовать не ранее чем через полгода. Поставки углеводородов по трубопроводу «Дружба» сохранятся. На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки в $123 за баррель.

17 мая президент России Владимир Путин, комментируя ограничения против российской нефтегазовой отрасли, заявил, что после их введения Европу ожидают высокие цены на энергоресурсы, которые превращают антироссийские ограничения в экономическое аутодафе.

Страны Запада начали вводить санкции против нефтегазового комплекса России в ответ на проведение ей специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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