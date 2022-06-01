Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Мир
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Мир
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков
Сюжет:

Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих нефть из РФ судов

FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть судов
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенное Королевство и Евросоюз договорились о скоординированном запрете на предоставление страховки судам, которые перевозят нефть из России. Об этом 31 мая рассказала газета Financial Times со ссылкой на чиновников из Британии и ЕС.

За месяц май: ЕС готов принять шестой пакет санкций против РФ
Как новые меры отразятся на экономике РФ и самого Евросоюза

По словам собеседников издания, соответствующая инициатива направлена на резкое «ограничение возможностей по экспорту сырой нефти» и перенаправление поиска российской стороной вариантов для страхования на новые рынки.

Данная мера, отмечает FT, была согласована в рамках реализации введенного ЕС 31 мая частичного эмбарго российской нефти, о котором сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

В тот же день в Еврокомиссии сообщили, что эмбарго коснется только танкерных поставок и начнет действовать не ранее чем через полгода. Поставки углеводородов по трубопроводу «Дружба» сохранятся. На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки в $123 за баррель.

17 мая президент России Владимир Путин, комментируя ограничения против российской нефтегазовой отрасли, заявил, что после их введения Европу ожидают высокие цены на энергоресурсы, которые превращают антироссийские ограничения в экономическое аутодафе.

Страны Запада начали вводить санкции против нефтегазового комплекса России в ответ на проведение ей специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022