Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих нефть из РФ судов

Соединенное Королевство и Евросоюз договорились о скоординированном запрете на предоставление страховки судам, которые перевозят нефть из России. Об этом 31 мая рассказала газета Financial Times со ссылкой на чиновников из Британии и ЕС.

По словам собеседников издания, соответствующая инициатива направлена на резкое «ограничение возможностей по экспорту сырой нефти» и перенаправление поиска российской стороной вариантов для страхования на новые рынки.

Данная мера, отмечает FT, была согласована в рамках реализации введенного ЕС 31 мая частичного эмбарго российской нефти, о котором сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

В тот же день в Еврокомиссии сообщили, что эмбарго коснется только танкерных поставок и начнет действовать не ранее чем через полгода. Поставки углеводородов по трубопроводу «Дружба» сохранятся. На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки в $123 за баррель.

17 мая президент России Владимир Путин, комментируя ограничения против российской нефтегазовой отрасли, заявил, что после их введения Европу ожидают высокие цены на энергоресурсы, которые превращают антироссийские ограничения в экономическое аутодафе.

Страны Запада начали вводить санкции против нефтегазового комплекса России в ответ на проведение ей специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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