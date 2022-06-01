Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию

За последние дни резко увеличилось число покидающих Болгарию украинских беженцев. Об этом 1 июня сообщает Dir.bg со ссылкой на болгарскую Пограничную полицию.

Отмечается, что украинскую общину не устраивают условия содержания.

3 мая в Румынию выехали 35 автобусов с беженцами Украины, в то время как в Болгарию был направлен лишь один примерно с 50 людьми. За сутки республику покинули 38 автобусов, а приехали всего четыре.

30 мая стало известно, что группа беженцев с Украины в Болгарии отказалась жить на государственной туристической базе, после чего их переселили в частную гостиницу. Инцидент произошел в Велико-Тырново, куда группу из 19 украинцев доставили из Варны.

В этот же день глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева заявила, что более 200 беженцев отказались покидать болгарские отели и переезжать на специальные базы. Соответствующие происшествия, по ее словам, произошли в Варне и Бургасе.

Украинские беженцы появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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