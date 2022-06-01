Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию
Культура
Памятник писателю Самуилу Маршаку открыли на Лялиной площади в Москве
Общество
«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов
Мир
В ООН заявили о невозможности решения кризиса без продовольствия РФ на рынке
Общество
В Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения
Мир
В Швеции столкнулись с нехваткой мест для заключенных в тюрьмах
Мир
Посол РФ в Варшаве заявил об отсутствии у России причин нападать на Польшу
Наука
Космический корабль «Прогресс МС-18» затоплен в Тихом океане
Мир
OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме
Мир
Власти Литвы опубликовали инструкцию по демонтажу памятников советским солдатам
Мир
Швейцария отклонила запрос Дании о передаче Украине боевых машин Piranha

Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию

Dir.bg: поток покидающих Болгарию украинских беженцев резко увеличился за последние дни
0
Фото: ТАСС/Zuma/Hristo Rusev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние дни резко увеличилось число покидающих Болгарию украинских беженцев. Об этом 1 июня сообщает Dir.bg со ссылкой на болгарскую Пограничную полицию.

Схема трудопровода: украинские беженцы становятся чернорабочими в Финляндии
Финны, потерявшие доходы из-за антироссийских санкций, зарабатывают на временных переселенцах

Отмечается, что украинскую общину не устраивают условия содержания.

3 мая в Румынию выехали 35 автобусов с беженцами Украины, в то время как в Болгарию был направлен лишь один примерно с 50 людьми. За сутки республику покинули 38 автобусов, а приехали всего четыре.

30 мая стало известно, что группа беженцев с Украины в Болгарии отказалась жить на государственной туристической базе, после чего их переселили в частную гостиницу. Инцидент произошел в Велико-Тырново, куда группу из 19 украинцев доставили из Варны.

В этот же день глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева заявила, что более 200 беженцев отказались покидать болгарские отели и переезжать на специальные базы. Соответствующие происшествия, по ее словам, произошли в Варне и Бургасе.

Украинские беженцы появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022