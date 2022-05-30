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Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на территории турбазы

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Martina Katz
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Группа беженцев с Украины в Болгарии отказалась жить на государственной туристической базе, после чего их переселили в частную гостиницу. Об этом 30 мая рассказало Болгарское национальное радио.

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Инцидент произошел в Велико-Тырново, куда группу из 19 украинцев доставили из Варны.

По словам украинки Анны Белы, после того, как их привезли на государственную базу «Студенческий отдых и спорт», которая оказалась непригодной для проживания, они отказались там пребывать.

«Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя. Мы взбунтовались, и привезли нас здесь на два дня. Потом мы не знаем, что будет», — рассказала она.

Беженцев разместили в частной гостинице. При этом хозяйка отеля Елица Гавазова отметила, что сможет кормить беженцев только два дня, так как на большее средств, выделенных на содержание беженцев, не хватит.

«Завтра у них будет завтрак, обед, ужин, но с первого [июня] мы продолжаем программу только для ночлега, потому что мы не волшебники и с пяти левов не можем сделать трехразовое питание», — поделилась она.

Это не первый случай, когда у украинских беженцев возникают конфликты с болгарскими властями. Ранее, 30 мая, глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева заявила, что более 200 беженцев с Украины отказались покидать болгарские отели и переезжать на специальные базы. Соответствующие происшествия, по ее словам, произошли в Варне и Бургасе.

Беженцев из Украины также начали выселять из отелей в Испании, о чем 29 мая сообщило издание El País. Как рассказала газета, решение об этом было принято из-за наступающего туристического сезона, а также повышения цен на аренду жилья, из-за которого Красный крест, ранее финансировавший пребывание украинских беженцев, не смог далее покрывать расходы на жилье для них.

Беженцы с Украины появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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