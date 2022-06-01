«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

Авиакомпания «Победа» перешла на отечественную систему бронирования билетов. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Авиакомпания «Победа» перешла на автоматизированную информационную систему бронирования «Леонардо», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что внедрение организовано при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском».

В сообщении также подчеркивается, что сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования.

По информации «Ростеха», система «Леонардо» создана сразу в двух вариантах: для плавного перехода авиакомпании на новый софт и для экстренного подключения за 24 часа (если иностранные системы прекратят работу).

Все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.

Работы по переходу «Победы» на российскую систему начались еще в феврале 2022 года после сообщений о возможном отключении авиаперевозчиков от иностранной системы Navitaire.

Замглавы «Ростеха» Александр Назаров рассказал, что система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований. В итоге перевозчики получают конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты.

Также он отметил, что авиакомпания «Победа» успешно перешла на российскую систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров.

На данный момент новая система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 млн пассажиров в год, среди них Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса».

4 мая «Известиям» рассказал гендиректор ОРС Александр Сизинцев, что авиакомпания России S7 Airlines в ходе внутреннего тендера выбрала новую систему бронирования рейсов.

Сизинцев отмечал, что авиакомпания уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Он добавил, что миграция на основную систему планируется в октябре.

4 апреля стало известно, что российские авиакомпании готовятся перейти на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo. Еще тогда представитель «Уральских авиалиний» подтвердил, что компания приняла решение перейти на систему Leonardo. По ее словам, переход будет осуществлен в сроки, утвержденные постановлением правительства № 955, то есть до 30 октября 2022 года.

В пресс-службе Amadeus сообщили «Известиям», что продолжают работать с российскими клиентами «при условии, что это соответствует действующим правилам, включая санкции».