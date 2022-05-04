S7 перейдет на российскую систему бронирования

Одна из крупнейших авиакомпаний России S7 Airlines в ходе внутреннего тендера выбрала новую систему бронирования рейсов; ею станет российская ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ОРС Александр Сизинцев, информацию подтвердила PR-директор S7 Group Ирина Колесникова.

«Подтверждаем, что по итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО «ОРС», — сообщила она. От дальнейших комментариев в S7 отказались.

Александр Сизинцев добавил, что S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Пока что перевозчик подписал договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций). Миграция на основную систему планируется в октябре.

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«Билет нормальный: S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования»