Концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих

В Пятигорске отменили концерт певца Филиппа Киркорова, который должен был состояться 19 июня. Об этом сообщила KP.RU.

Отмечается, что решение связано с «рекомендацией Минкультуры РФ», обращением администрации Пятигорска и горожан, а также с «мнением РПЦ».

«В рекомендациях Минкультуры России нас просят обращать внимание на художественное наполнение концерта», — сообщила гендиректор Северо-Кавказской филармонии Светлана Бережная, с которой связалось издание.

Она подчеркнула, что администрация филармонии не может влиять на репертуар артиста, но несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене.

«Судить или давать оценку содержанию у нас нет ни возможности, ни желания. Но мы обязаны реагировать на мнение публики, руководства Минкультуры РФ и руководства региона», — добавила она.

Она также рассказала, что на концерт Киркорова в Пятигорске продали всего 225 билетов — при общей вместимости зала 1,7 тыс. зрителей. И предположила, что выступление могли отменить из-за недостаточной продажи билетов.

Отмена концерта связана с выступлением Киркорова на собственном юбилее в Кремлевском дворце, где он ходит по огромному кресту. Позже, 6 мая, Филипп Киркоров заявил, что не имел никакого злого умысла при режиссуре номера на песню «Мария Магдалена», где в качестве декорации используется крест. Он пояснил, что песня «Мария Магдалена» посвящена матери, которая умерла в день его рождения.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что Власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет. Там у него должен был состояться концерт 27 мая в ледовом дворце «Тондираба». Однако в начале апреля некоммерческое объединение EstYou передало Таллинскому городскому собранию и мэрии петицию с требованием отменить выступление. Петиция была открыта для подписания до 3 апреля, под ней поставили подписи около 7 тыс. человек.

21 апреля на заседании правительства Эстонии ограничения были введены в отношении еще ряда российских и белорусских артистов. В Кремле, в свою очередь, выразили признательность артистам, поддерживающим российских военных.