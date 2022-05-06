Филипп Киркоров принес извинения за свой танец на кресте

Певец Филипп Киркоров заявил, что не имел никакого злого умысла при режиссуре номера на песню «Мария Магдалена», где в качестве декорации используется огромный крест.

«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Всё, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения», — написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Певец также пояснил, что песня «Мария Магдалена» посвящена матери, которая умерла в день его рождения.

«Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», — добавил Киркоров.

Ранее, 4 мая, телеведущий Борис Корчевников раскритиковал выступление Киркорова, в котором тот ходит по огромному кресту. Он отметил, что таким образом артист оскверняет распятие. По словам Корчевникова, «за подобные действия Господь наказывает».

30 апреля Киркорову исполнилось 55 лет. В честь этого он устроил масштабное концертное шоу с многочисленной сменой нарядов и декораций.

С юбилеем певца поздравил президент РФ Владимир Путин.