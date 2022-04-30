Прямой эфир
Мир
Националисты оборудовали огневые точки на территории профилактория в Мариуполе
Мир
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и два снаряда «Смерч»
Экономика
Европа попросила у России больше газа
Мир
Le Figaro сообщила об изнурении принявших украинских беженцев французов
Мир
В Госдуме предложили Европе прожить без России «хотя бы год»
Мир
Над Снежным в ДНР средства ПВО перехватили ракету «Точка-У»
Мир
На Украине ликвидировали датского наемника
Общество
Глава Минздрава предупредил о риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне
Мир
В Китае назвали «жестким» ответом отказ России поставлять газ в ЕС
Общество
Мурашко предупредил о риске аутоиммунных заболеваний после COVID-19
Экономика
Минэнерго заявило о готовности энергетиков к майским праздникам

Путин поздравил Киркорова с 55-летием

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 30 апреля поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

Цвет настроения черный: Филипп Киркоров закрыл «Олимпийский»
На предновогодний сольник народного артиста собралось 18 тыс. зрителей

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Также президент отметил, что поклонники в России и других странах ценят Киркорова за «вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории».

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария), в детстве вместе с родителями переехал в Москву. В 1988 году окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

Киркоров является народным артистом РФ (2008), народным артистом Украины (2008), народным артистом Молдавии (2018), восьмикратным обладателем премии «Овация», пятикратным обладателем награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России, многократным обладателем премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022