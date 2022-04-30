Путин поздравил Киркорова с 55-летием

Президент России Владимир Путин 30 апреля поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Также президент отметил, что поклонники в России и других странах ценят Киркорова за «вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории».

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария), в детстве вместе с родителями переехал в Москву. В 1988 году окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

Киркоров является народным артистом РФ (2008), народным артистом Украины (2008), народным артистом Молдавии (2018), восьмикратным обладателем премии «Овация», пятикратным обладателем награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России, многократным обладателем премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года».