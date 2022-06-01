Энергоконцерн Германии RWE оплатил счета за газ из России в мае в евро

Крупнейший энергоконцерн Германии RWE оплатил российские газовые счета в мае в евро. Об этом 1 мая сообщила Rheinische post.

Сообщается, что компания перевела сумму в евро на счет в Газпромбанке. В газете платеж расценили как позитивный сигнал на фоне опасений в вопросе о поставках газа из России в Германию.

Помимо этого отмечается, что RWE заключила долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку природного газа к 2023 году.

Днем ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания Uniper выполнила первый платеж за газ по схеме, предложенной Москвой. Отмечается, что процедура была заранее согласована с федеральным правительством и соответствует соответствующим директивам ЕС.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Решением этого вопроса стали рекомендации Европейской комиссии, которые позволили компаниям Европы переводить деньги в евро на счета в российском Газпромбанке. Банк конвертирует эти деньги в рубли, а затем перечисляет на фактический бизнес-счет.

На фоне того, что ряд стран G7 и Евросоюза счел требование России об оплате газа рублями, 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. В конце мая в связи с отсутствием оплаты за апрель в рублях поставки также прекратились в Финляндию, Нидерланды и Данию.