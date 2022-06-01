К посольству США в РФ вышли люди с плакатом о погибших детях Донбасса

Люди с плакатом «Кровь детей Донбасса на руках военщины США» вышли к американскому посольству в Москве в День защиты детей. Об этом 1 июня сообщил корреспондент «Известий».

Как пояснил один из участников акции, активисты хотят «привлечь внимание мировой общественности к тому, что сейчас происходит в зоне боевых действий на Украине, когда гибнут ни в чем не повинные дети, не родившиеся дети».

«Это бесчинство необходимо остановить, и кровь этих детей, мирных жителей, она непосредственно на руках США», — заявил он.

По словам участника акции, главной целью мероприятия стало желание призвать сотрудников посольства обратить внимание элиты и правительства США на важность принятия шагов к тому, чтобы защитить детей Донбасса, их право на жизнь и свободу.

Возле американского посольства также организовали стихийный мемориал со свечами и лампадами. Мероприятие сопровождается зарубежной музыкой. К активистам присоединяются прохожие.

Ранее в этот день ночью на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждалось, что американские военные несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. По словам активистов, они хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом спонсирует украинские власти на протяжении многих лет.

До этого, 30 мая, начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников рассказал, что за восемь лет конфликта в республике погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года. Он уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они начинали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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