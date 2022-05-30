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В ДНР сообщили о гибели 117 детей за восемь лет конфликта в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) за восемь лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

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«Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Калашников уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они стали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

«Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные «артефакты», — отметил он.

Накануне в народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. Всего за сутки противник выпустил 239 снарядов из минометов и реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее, 27 мая, сообщалось, что 125 мирных жителей погибли в ДНР за 100 дней — с 17 февраля по 27 мая. При этом ранения в республике получили 578 мирных жителей, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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