В ДНР заявили о гибели 125 мирных жителей за 100 дней

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 125 мирных жителей погибли за 100 дней — с 17 февраля по 27 мая. Об этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщает в Telegram-канале в пятницу, 27 мая.

«За 100 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в том числе четверо детей», — заявили в представительстве.

Ранения в ДНР получили 578 мирных жителей, включая 46 детей.

В этот же день сообщалось, что около 20 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России за последние сутки. Общее число прибывших в страну беженцев превысило 1,5 млн человек, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 25 мая, в ДНР заявили, что за 98 дней Вооруженные силы Украины выпустили по республике около 30,2 тыс. боеприпасов, передает RT.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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