Видео с погибшими в Донбассе детьми транслировали на стене здания посольства США в Москве в ночь на 1 июня, в Международный день защиты детей.

Активисты пояснили, что таким образом хотят привлечь внимание мирового сообщества к роли Вашингтона в гибели несовершеннолетних жителей Донецкой и Луганской народных республик, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день сообщалось, что в ДНР за восемь лет конфликта погибли более 8,6 тыс. жителей.

30 мая начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников рассказал, что всего среди погибших — 117 детей, из них 35 умерли с февраля 2022 года. Он уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они стали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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