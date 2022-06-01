ВСУ практически уничтожили село в ДНР перед отступлением

Украинские войска почти полностью уничтожили село Новоселовка Вторая во время отступления. Об этом в среду, 1 июня, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев.

Через населенный пункт проходит трасса Н-20, соединяющая Украину с большим военным анклавом в пригороде Донецка Авдеевке, поэтому Новоселовка Вторая имеет важное стратегическое значение. Отмечается, что в поселке до сих пор остаются мирные жители, а выбитые оттуда украинские военные продолжают обстреливать населенный пункт.

Отступив, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новоселовку из артиллерии и реактивных систем, в результате чего поселок почти полностью уничтожен. Кроме того, там можно увидеть брошенных погибших украинских бойцов.

«Вышли на трассу, участок дороги полностью контролируем. То что здесь были украинские военные, это вы сами все увидите» — сообщил военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Спартак».

Также пенсионер Александр Питов рассказал, как прячется в землянке от украинских обстрелов. Он поделился, что его жена и дети живут в Донецке, но связи с ними сейчас нет.

«Я ж думал, что это вот-вот и закончится, вот-вот и закончится. А затянулось на восемь лет», — ответил Александр на вопрос, почему до сих пор остается в Новоселовке.

Ранее в этот день Григорьев рассказал, что Авдеевку, из которой украинские боевики чаще всего вели обстрелы Донецка, был взят союзными войсками России и ДНР в полукольцо. Таким образом, российские и донецкие военные отрезали находящихся в поселении радикалов от снабжения, освободив Новоселовку.

25 мая официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что для продвижения и нейтрализации групп украинских националистов союзные войска используют тактику малых котлов. Сделано это для того, чтобы максимально обезопасить гражданское население.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».