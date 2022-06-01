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Таиланд отменил карантин для прибывающих в страну туристов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matt Hunt
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Власти Таиланда отменил карантин для всех прибывающих в страну туристов вне зависимости от статуса вакцинации. Об этом в среду, 1 июня, сообщает портал Thaiger.

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Так, вакцинированным туристам для въезда в страну необходим паспорт, сертификат с данными о прививке и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 тыс. Невакцинированные путешественники должны предоставить отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Непривитые путешественники, не успевшие сдать ПЦР или экспресс-тест до вылета в Таиланд, смогут пройти исследование в аэропорту прибытия, чтобы избежать пятидневного карантина.

Также иностранные туристы должны зарегистрироваться в системе Thailand Pass, которая будет автоматически выдавать QR-код в течение 1–2 часов после загрузки необходимых документов.

Кроме того, власти открыли для въезда 34 контрольно-пропускных пункта на наземных границах с Камбоджей, Лаосом, Малайзией и Мьянмой.

21 мая представители России и Таиланда обсудили возобновление прямых рейсов. Министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит заявил, что надеется на возобновление потока российских путешественников и возобновление прямых рейсов между странами.

С 1 мая в Таиланде отменили все тесты на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных путешественников. Для невакцинированных туристов предполагался пятидневный карантин с ПЦР-тестом по прибытии и экспресс-тестом на пятый день пребывания в стране.

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