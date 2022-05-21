Представители России и Таиланда обсудили возобновление прямых рейсов

Вопросы развития туризма и возобновления прямых рейсов между Таиландом и Россией в субботу, 21 мая, обсудили на встрече глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит.

«Таиланд — наш надежный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения», — сказал Решетников в рамках форума АТЭС в Таиланде.

Лаксанависит заявил о надежде на возобновление потока российских путешественников и возобновление прямых рейсов между странами.

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Кроме того, Решетников отметил, что на сегодняшний день имеются хорошие перспективы для реализации совместных проектов в аграрном секторе, энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций.

«Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России, взамен «выпавших» западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда является одной из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей», — сказал министр российского экономразвития.

«Россия — один из важнейших деловых партнеров Таиланда. У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в $10 млрд», — заключил Лаксанависит.

22 апреля в Таиланде отменили все тесты на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников с 1 мая, объявили в правительственном Центре по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, для бескарантинного въезда требуется только статус вакцинации въезжающих.