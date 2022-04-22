Таиланд отменяет ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных туристов

В Таиланде отменяются все тесты на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников с 1 мая. Как сообщили в правительственном Центре по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции 22 апреля, для бескарантинного въезда потребуется только статус вакцинации въезжающих.

«Все тесты по прибытии, как ПЦР, так и обязательные экспресс-тесты, с 1 мая 2022 года для прибывающих в Таиланд вакцинированных путешественников отменяются», — отметил на брифинге официальный представитель центра доктор Тхависин Висануйотхин.

По словам медика, данное решение было принято на заседании центра под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча.

«Начиная с 1 мая единственными условиями для въезда в Таиланд из-за границы станут подтвержденный статус вакцинации и наличие медицинской страховки с ковидным расширением, объем минимального покрытия которой снижен до 10 тыс. долларов», — добавил Висануйотхин.

Как отметил представитель центра, в связи с отменой тестов для вакцинированных путешественников с 1 мая, им не придется после этой даты заранее заказывать и оплачивать гостиницу и трансфер. В свою очередь для невакцинированных путешественников власти Таиланда с той же даты предусматривают процедуру 5-дневного карантина с ПЦР-тестом по прибытии и экспресс-тестом на пятый день пребывания в стране.

Ранее, 14 февраля, стало известно, что въехать в Таиланд без карантина могут все привитые вакциной «Спутник Лайт». Туристов будут пускать по программе «Песочница». Это означает, что семь дней им будет необходимо находиться в пределах определенных территорий.

После этого, 14 марта, сообщалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) также обновил протокол въезда и список коронавирусных ограничений для иностранных туристов. Согласно новым правилам, полностью вакцинированным от COVID-19 людям больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс.

С 11 февраля 10-дневный карантин для невакцинированных от коронавируса иностранцев отменили и власти Великобритании. А с 1 октября 2021 года отменил тестирование по прибытии для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, минздрав Шри-Ланки.

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения с 11 марта. Они коснулись нерегулярных и регулярных полетов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.