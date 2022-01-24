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В Великобритании отменят 10-дневный карантин для непривитых туристов

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С 11 февраля в Великобритании отменяется 10-дневный карантин для невакцинированных от коронавируса иностранцев. Тем туристам, что сделали прививку от COVID-19, не потребуется сдавать ПЦР-тест. Об этом 24 января заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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«С 4 часов утра 11 февраля <…> полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Великобританию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты», — также сказал Шэппс во время выступления в парламенте.

Он выразил мнение, что необходимость тестирования вакцинированных от коронавируса людей изжила себя. Также тест не понадобится детям.

«Прибывающие в Британию, которые не расцениваются как полностью вакцинированные, больше не должны делать тест на 8 день после прибытия и находиться на карантине. Они должны по-прежнему заполнять Passenger Locator Form, подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до прибытия, и сдавать ПЦР-тест после прибытия», — добавил министр.

Также Шэппс отметил, что с 11 февраля Великобритания будет признавать сертификаты о вакцинации еще 16 стран, в том числе Китая и Мексики.

По данным университета Джонса Хокпкинса, на 25 января в Великобритании зарегистрировано 15,9 млн случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса около 154 тыс. человек.

Ранее, 19 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства ограничений, введенных в условиях обнаружения «Омикрон»-штамма.

По его словам, в Британии в магазинах и общественном транспорте не понадобятся медицинские маски. Кроме того, в Великобритании отменят рекомендации работать из дома и паспорта вакцинации.

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