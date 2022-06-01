Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными

Ежедневные боевые потери Украины составляют от 60 до 100 человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в среду, 1 июня, в беседе с телеканалом Newsmax.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — сказал украинский лидер, описывая нынешнее положение в Донбассе.

27 мая пленный военнослужащий ВСУ Никита Лазаренко рассказал, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести. Сам он попал в плен к армии России, когда самостоятельно покинул позиции ВСУ и вышел в город, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы скрыться среди мирного населения.

18 апреля Министерство обороны РФ опубликовало данные о потерях ВСУ, Нацгвардии Украины, а также наемников и боевиков на службе у киевских властей. На конец апреля общее число безвозвратных потерь Украины составило более 23 тыс. человек.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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