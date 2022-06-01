В США заявили о сложностях поддержания боевого духа боевиков Украины

Боевикам Украины становится всё сложнее поддерживать боевой дух при продолжающихся артиллерийских обстрелах. Такое мнение 1 июня высказала американский министр армии Кристин Уормут.

По ее мнению, проблемы с моралью у украинских военных возникли после того, как боевые действия сосредоточились на территории Донбасса. Кроме того, Уормут обратила внимание на то, что Россия эффективно и массово применяет против украинских радикалов артиллерию.

«Сейчас идет упорный артиллерийский бой. Будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил», — приводит слова министра портал UrduPoint.

26 мая военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о том, что боевики Украины находятся в «катастрофическом» моральном состоянии. Произошло это, по его словам, после поражения формирований украинских националистов «Айдар» и «Азов».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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