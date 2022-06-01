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Дети проведут экскурсии в государственных музеях Подмосковья 1 июня

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В некоторых музеях Московской области в День защиты детей 1 июня экскурсии проведут дети. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Для гостей также подготовили квесты, мастер-классы, конкурсы, викторины, спектакли и игры.

Дети станут экскурсоводами. В частности, в мемориальном музее-заповеднике П.И. Чайковского, где пройдет интерактивная экскурсия. Игровая программа «Музыка в мультфильмах» познакомит ребят с элементарными музыкальными понятиями — нотной грамотой и популярными классическими произведениями, отмечает телеканал «360».

Также дети проведут экскурсии в музее-заповеднике «Зарайский Кремль», историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, Звенигородском государственном музее-заповеднике и Музейном комплексе «Зоя».

Кроме того, дети проведут пять необычных интерактивных занятий в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.

Квест «Тайны усадебного парка» пройдет в усадьбе «Мураново» имени Ф.И. Тютчева. Там же организуют театрализованную экскурсию по усадебной кухне.

Военно-технический музей приглашает на фестиваль бумажных самолетиков и образовательную программу «Дети в музее, музею, о музее», сообщает РИАМО.

Ранее, 31 мая, пресс-служба регионального министерства спорта сообщила, что 1 июня в Подмосковье пройдет свыше 150 спортивно-массовых мероприятий для школьников и дошкольников. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», акцент в программе сделан на повышение интереса к физкультуре и спорту, привлечение к спортивной составляющей не только детей, но и родителей.

В тот же день вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что школьники Московской области первыми среди всех регионов примут участие в программе школьного туризма. На организацию путешествий для более чем 20 тыс. школьников 5–6-х классов в Подмосковье выделили порядка 102 млн рублей.

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