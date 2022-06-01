Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Экономика
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Экономика
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков

Эксперт объяснил желание Дании отказаться от своего особого права в ЕС

0
Фото: Global Look Press/dpa/Steffen Trumpf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменения в европейской безопасности после февральских событий на Украине заставили Данию пересмотреть позицию страны в Евросоюзе, заявил «Известиям» в среду, 1 июня, замглавы Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Себи Кристенсен.

Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса
Сейчас ключевые решения ЕС должны получать одобрение всех 27 стран-членов

По его мнению, именно это стало первопричиной датского референдума по вопросу отмены права страны не принимать участие в коллективных военных операциях Евросоюза (ЕС) и решениях в сфере безопасности, которым королевство наслаждалось последние 30 лет.

При этом он отметил, что в рамках этого общего объяснения есть еще три причины, по которым многие датчане сочли голосование хорошей идеей.

«Во-первых, исключение Дании из процесса принятия решений Евросоюза по вопросам обороны в течение некоторого времени вызывало растущую озабоченность правоцентристов. Во-вторых, в связи с существенным перевооружением Германии также можно ожидать новой, более масштабной и важной роли ЕС. В-третьих, конфликт высветил более общий вопрос национальной идентичности — должна ли Дания быть полностью европейской страной или находиться на обочине европейской политики», — отметил датский эксперт.

Плебисцит по вопросу о том, стоит ли Дании отказаться от оговорки, которая дала стране право при вступлении в ЕС не участвовать на равных с другими членами в оборонной политике и решениях в сфере безопасности, пройдет 1 июня.

Пересмотреть эту опцию, ранее считавшуюся привилегией, в Дании решили на фоне украинских событий — многие сочли, что дальнейшее обособление потенциально сделает страну более уязвимой перед внешними угрозами, чем большинство других государств-членов ЕС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Принцип датский: откажется ли Копенгаген от своего особого права в ЕС»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022