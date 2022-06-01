Эксперт объяснил желание Дании отказаться от своего особого права в ЕС

Изменения в европейской безопасности после февральских событий на Украине заставили Данию пересмотреть позицию страны в Евросоюзе, заявил «Известиям» в среду, 1 июня, замглавы Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Себи Кристенсен.

По его мнению, именно это стало первопричиной датского референдума по вопросу отмены права страны не принимать участие в коллективных военных операциях Евросоюза (ЕС) и решениях в сфере безопасности, которым королевство наслаждалось последние 30 лет.

При этом он отметил, что в рамках этого общего объяснения есть еще три причины, по которым многие датчане сочли голосование хорошей идеей.

«Во-первых, исключение Дании из процесса принятия решений Евросоюза по вопросам обороны в течение некоторого времени вызывало растущую озабоченность правоцентристов. Во-вторых, в связи с существенным перевооружением Германии также можно ожидать новой, более масштабной и важной роли ЕС. В-третьих, конфликт высветил более общий вопрос национальной идентичности — должна ли Дания быть полностью европейской страной или находиться на обочине европейской политики», — отметил датский эксперт.

Плебисцит по вопросу о том, стоит ли Дании отказаться от оговорки, которая дала стране право при вступлении в ЕС не участвовать на равных с другими членами в оборонной политике и решениях в сфере безопасности, пройдет 1 июня.

Пересмотреть эту опцию, ранее считавшуюся привилегией, в Дании решили на фоне украинских событий — многие сочли, что дальнейшее обособление потенциально сделает страну более уязвимой перед внешними угрозами, чем большинство других государств-членов ЕС.

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