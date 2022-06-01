Дело по статье о взятках возбудили против главврача больницы Пятигорска

Уголовное дело возбудили в отношении главного врача городской больницы Пятигорска. Также по делу проходит начальник отдела закупок. Их подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей.

Следствие установило, что медики получали взятки от компании, а взамен так прописывали условия госзакупок, чтобы именно это ООО становилось победителем торгов. Подобное «взаимовыгодное сотрудничество» длилось около трех лет.

NewsTracker со ссылкой на региональное УСКР пишет, что деньги передавал представитель компании «Флорес», получавшей привилегии при заключении госконтрактов. Речь идет о поставках оборудования и лекарств. Руководитель организации также стал фигурантом этого уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков. Отмечается, что коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз.