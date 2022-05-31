Victoria's Secret начала переговоры о прекращении аренды с ТЦ в России

В Союзе торговых центров подтвердили «Известиям» во вторник, 31 мая, что американская компания по продаже женского белья, аксессуаров и парфюмерии Victoria's Secret начала переговоры о прекращении договоров аренды в России.

Как рассказали «Известиям» сразу несколько брокеров торговой недвижимости, в течение двух недель компания может принять решение об уходе из РФ. По словам одного из них, фирма может использовать сценарии сети кофеен Starbacks: полное закрытие магазинов и ликвидация юридического лица. По информации другого собеседника, ритейлер «скорее всего уйдет из РФ, этот вопрос решат в течение двух недель».

В России Victoria's Secret развивает семь монобрендовых магазинов в ведущих торговых центрах: «Европейский», «Охотный ряд», «Мега Теплый стан» и другие. Сейчас их работу приостановили.

«Известия» направили запрос в штаб-квартиру Victoria's Secret.



Компания не сообщала о приостановке поставок, уточнили «Известиям» в маркетплейсе Wildberries. Как ранее уже писали «Известия», ритейлеры, которые заявляют о приостановке деятельности, могут продолжать оптовые отгрузки продукции. Так, к примеру, делают Nike, Adidas, Puma.

Интересно, что некоторые иностранные производители, которые все-таки покинули РФ, не стали выходить из российской ассоциации «Русбренд». Речь идет о таких компаниях, как Henkel, Levi's и другие.

«Заявление о выходе они не подавали», — рассказали «Известиям» в организации.

Старший директор, глава ритейл департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала «Известиям», что видит два сценария ухода Victoria's Secret из России. Первый — компания оставит сокращенный ассортимент товаров в стране и будет продавать их через партнеров в мультибрендовых магазинах. Например, это могут быть аксессуары и косметика. Второй вариант — фирма продаст магазины и правава дистрибуции для работы в РФ.

Компании до сих пор получают информацию от российской ассоциации. В «Русбренде» подчеркнули, что часть предприятий оплатила свое членство в начале года.

Victoria's Secret приостановила работу розничных точек и интернет-магазина в России 9 марта.

О временной приостановке работы Starbucks сообщалось 8 марта. Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин заявил «Известиям» 25 мая, что сеть ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже бизнеса.