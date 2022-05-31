Путин заявил о наличии возможностей для решения проблемы аварийного жилья

Все возможности для решения проблемы аварийного жилья есть. Об этом 31 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой [аварийной] обстановке в течение многих лет. Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть», — сказал он в ходе диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в режиме видео-конференц-связи.

Путин обратил внимание руководителя региона на то, что вопрос аварийного жилья требует особого внимания.

«Пожалуйста, не забывайте про это. <...> Целенаправленно, пожалуйста, вместе с правительством на этот счет прошу вас поработать и в дальнейшем, добиваясь полного решения этого вопроса в рамках тех законодательных решений, которые у нас уже имеются», — поручил глава государства.

Ранее, в декабре 2021 года, президент сообщил, что программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года. По его словам, нужно «вытащить людей из трущоб». Он также отметил, что правительство найдет решение вопроса, касающегося людей, которые выплачивают ипотеку за аварийное жилье.

В то же время премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительно более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья. По его словам, эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.

До этого, в сентябре 2021 года, Путин подчеркнул, что ситуация с аварийным жильем остается главной проблемной точкой центральных регионов России. Глава государства поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Речь идет о реализации субъектами РФ программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года.