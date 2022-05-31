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Федерация рестораторов рассказала о названиях блюд в меню McDonald's

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Matthias Balk
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Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал «Известиям» во вторник, 31 мая, что фразы, которые стремится запатентовать новый владелец сети ресторанов McDonald's, будут использовать в качестве названий блюд в меню. Название сети не будет связано с этими фразами.

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Ранее в этот же день СМИ сообщили, что McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию еще трех брендов — «Это он», «Точно он» и «Компас». До этого появилась информация о том, что компания подала заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В пресс-службе McDonald's сообщили агентству «Москва», что будут выбирать новое название из пяти вариантов.

Заявки на регистрацию новых марок поданы ООО «Макдоналдс» 27 мая 2022 года. Сейчас компания, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит американской McDonald's Corporation. 19 мая стало известно, что компания продаст бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка, который будет развивать его под новой маркой.

Как рассказал «Известиям» 28 мая сотрудник ресторана сети на Пушкинской площади в Москве, работникам McDonald's уже выдали новую форму. Он отметила, что одежда полностью черная: футболка и кепка, все желтые буквы М уберут, но остальное «будет тем же, что и было». В пресс-службе McDonald's назвали сообщения о том, что форма работников останется прежней, слухами. Также там не подтвердили исчезновение бигмака из меню.

26 мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице заработает первым — 12 июня.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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