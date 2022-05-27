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McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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У сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в России сменится название. В пятницу, 27 мая, компания подала заявки в Роспатент на регистрацию.

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«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — сказали Агентству городских новостей «Москва» в компании.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства материалам, компания подала заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», название последней неизвестно.

Накануне, 26 мая, источник в правительстве Москвы рассказал «Известиям» о том, что все рестораны сети McDonald’s в России возобновят работу до 15 июля.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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