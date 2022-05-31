Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, поскольку по факту является резидентом западных хозяев. Об этом 31 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью на Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению замглавы ВГА, Зеленский делает популистские заявления, которые западные кураторы вкладывают ему в уста.

«Зеленский оказался продолжением [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, только в худшей форме», — отметил Стремоусов.

Ранее, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях.

До этого, 19 мая, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область вернется в состав России.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».