Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»

Кемеровский областной суд во вторник, 31 мая, не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов экс-директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова в части продления срока заключения под стражей. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

Ранее Заводской районный суд Кемерово продлили срок содержания Махракова под стражей на 3 месяца — до 25 июля 2022 года.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области (Кузбасс), когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Троим фигурантам — бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку — было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. По данному делу также были арестованы гендиректор «СДС» Геннадий Алексеев, главный инженер шахты Анатолий Лобанов и технический директор компании Антон Якутов.