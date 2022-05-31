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Авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

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Фото: REUTERS/Ahmed Saad
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На западе Ирака в понедельник, 30 мая, обстреляли авиабазу Айн-эль-Асад. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, ссылаясь на источники в силовых структурах страны.

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По его сведениям, пять ракет упали вблизи военного объекта, расположенного в провинции Анбар. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за обстрелы.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и ранее являлась одной из крупнейших военных баз военнослужащих США и сил международной антитеррористической коалиции в Ираке. Она уже неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвинял действующие в стране проиранские группировки.

Так, 7 июля 2021 года при обстреле авиабазы два американских военных получили ранения.

4 июня газета The New York Times сообщила, что связанные с Ираном группировки с помощью беспилотников в последние месяцы неоднократно наносили удары по используемым США военным объектам в Ираке. Отмечалось, что небольшие начиненные взрывчаткой беспилотники применялись не менее трех раз.

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