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Опубликованы кадры уничтожения военной техники украинских войск в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. По информации корреспондента «Известий» Родиона Северьянова, уничтожение украинской техники было зафиксировано Горловской разведкой.

На кадрах показано, как российские войска поражают высокоточными ударами украинские военные объекты.

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Ранее в этот же день в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили батарею 155-миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства, которые в рамках военной помощи были доставлены ВСУ. Огневую позицию украинских боевиков обнаружила артиллерийская разведка. После этого по ней был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Также в понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия нанесли удар по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве. В результате удара по ангару уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

29 мая российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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