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Минобороны РФ показало кадры уничтожения итальянских гаубиц на Украине

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военные уничтожили батарею 155-миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства, которые в рамках военной помощи были доставлены на Украину. Кадры уничтожения огневой позиции в понедельник, 30 мая, опубликовало Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что огневую позицию украинских боевиков обнаружила артиллерийская разведка. После этого по ней был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. В результате батарея гаубиц была уничтожена.

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В этот же день в Минообороны сообщили, что ракетные войска и артиллерия нанесли удар по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве. В результате артиллерийского удара по ангару уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

За сутки также было перехвачено девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах нескольких населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей.

Кроме того, уничтожено четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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